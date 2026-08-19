Kekeringan Mengancam 91 Desa di Lamongan, BPBD Siapkan 5 Truk Tangki

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan telah menyalurkan air bersih ke 15 desa yang tersebar di sembilan kecamatan hingga 18 Agustus 2026.

Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lamongan Sami’an mengatakan distribusi air bersih tersebut telah menjangkau 22 dusun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 3.095 kepala keluarga (KK).

“Distribusi air bersih kami lakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemantauan, laporan, dan permintaan dari wilayah yang terdampak kekeringan,” kata Sami’an di Lamongan, Selasa.

Untuk mendukung penyaluran, BPBD Lamongan menyiapkan lima armada truk tangki.

Selain itu, distribusi air bersih juga didukung berbagai perlengkapan, seperti tandon air, terpal, dan jeriken.

Menurut Sami’an, dampak kekeringan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Kondisi tersebut juga berpotensi menurunkan produktivitas pertanian karena keterbatasan air untuk irigasi.