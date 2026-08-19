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Kekeringan Mengancam 91 Desa di Lamongan, BPBD Siapkan 5 Truk Tangki

Rabu, 19 Agustus 2026 – 14:09 WIB
Kekeringan Mengancam 91 Desa di Lamongan, BPBD Siapkan 5 Truk Tangki - JPNN.com Jatim
Warga memanfaatkan bantuan air bersih yang dikirim BPBD Kabupaten Lamongan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kekeringan. Bantuan air bersih tersebut disalurkan kepada warga di sejumlah wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. (ANTARA/Alimun Khakim)

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan telah menyalurkan air bersih ke 15 desa yang tersebar di sembilan kecamatan hingga 18 Agustus 2026.

Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lamongan Sami’an mengatakan distribusi air bersih tersebut telah menjangkau 22 dusun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 3.095 kepala keluarga (KK).

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“Distribusi air bersih kami lakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemantauan, laporan, dan permintaan dari wilayah yang terdampak kekeringan,” kata Sami’an di Lamongan, Selasa.

Untuk mendukung penyaluran, BPBD Lamongan menyiapkan lima armada truk tangki.

Selain itu, distribusi air bersih juga didukung berbagai perlengkapan, seperti tandon air, terpal, dan jeriken.

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Menurut Sami’an, dampak kekeringan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Kondisi tersebut juga berpotensi menurunkan produktivitas pertanian karena keterbatasan air untuk irigasi.

Kekeringan mengancam 91 desa di Lamongan. BPBD telah menyalurkan air bersih kepada 3.095 KK dan menyiapkan lima truk tangki.
Sumber Antara
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TAGS   kekeringan kekeringan lamongan bantuan air bersih ancaman kekeringan bpbd lamongan

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