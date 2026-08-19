236 Warga Binaan Rutan Situbondo Dapat Remisi, 6 Orang Langsung Bebas

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Sebanyak 236 warga binaan Rutan Kelas IIB Situbondo menerima remisi dalam rangka HUT Ke-81 Kemerdekaan RI.

Dari jumlah tersebut, enam warga binaan langsung bebas setelah mendapatkan remisi pada 17 Agustus 2026.

Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo Suwono mengatakan enam warga binaan yang memperoleh remisi hingga masa pidananya berakhir langsung dinyatakan bebas.

Menurut dia, para narapidana yang diusulkan menerima remisi sebelumnya telah melalui penilaian, termasuk dari sisi perilaku selama menjalani masa pidana.

“Sebelumnya, kami telah mengusulkan narapidana yang berkelakuan baik selama menjadi warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan negara,” ujarnya.

Suwono menjelaskan saat ini terdapat 379 warga binaan di Rutan Kelas IIB Situbondo. Jumlah tersebut terdiri atas 283 narapidana dan 96 tahanan.

Dari 283 narapidana, sebanyak 47 orang tidak diusulkan mendapatkan remisi HUT Ke-81 Kemerdekaan RI.

Mereka tidak diusulkan karena sejumlah alasan, di antaranya melakukan pelanggaran selama menjalani masa pidana serta sedang menjalani pidana subsider.