397 Ribu Wisatawan Datang ke Batu Saat Libur Sekolah, Pajak Hiburan Tembus Rp35 Miliar

jatim.jpnn.com, BATU - Penerimaan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sektor hiburan di Kota Batu, Jawa Timur, mencapai Rp35 miliar hingga Agustus 2026.

Realisasi tersebut sudah mencapai 83 persen dari target yang ditetapkan Pemerintah Kota Batu sepanjang 2026 sebesar Rp42,4 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu M Nur Adhim menilai capaian tersebut menjadi salah satu indikasi aktivitas ekonomi di Kota Batu berjalan positif.

“Jadi, (PBJT) hiburan sudah 83 persen. Kalau berbicara yang memengaruhi capaian ini bukan semata pengawasan dan digitalisasi layanan, tetapi ada indikasi perekonomian berjalan dengan baik, sehingga masyarakat banyak yang melakukan kegiatan healing atau liburan,” kata Nur Adhim di Kota Batu, Selasa.

Menurut dia, tingginya penerimaan PBJT hiburan tidak terlepas dari posisi Kota Batu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur.

Kota Batu juga mendapat momentum sejumlah periode libur panjang sepanjang 2026 yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dari berbagai daerah.

Berdasarkan data kunjungan wisata, sebanyak 296 ribu wisatawan datang ke Kota Batu pada Mei 2026. Pada bulan tersebut terdapat empat agenda libur panjang.

Sementara pada periode libur sekolah yang berlangsung sejak akhir Juni hingga pertengahan Juli 2026, jumlah kunjungan wisatawan mencapai 397 ribu orang.