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Kekeringan Meluas di Trenggalek, 25 Desa di 10 Kecamatan Terdampak

Rabu, 19 Agustus 2026 – 11:36 WIB
Kekeringan Meluas di Trenggalek, 25 Desa di 10 Kecamatan Terdampak - JPNN.com Jatim
Sekda yang juga menjabat Keplaa BPBD Trenggalek Triadi Atmono (tengah) memimpin penyaluran bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Jawa Timur, Selasa (18/8/2026). Sebanyak 34 ribu iter air bersih disalurkan untuk memenuhi kebutuhan warga di empat desa, sementara total 25 desa di 10 kecamatan terdampak kekeringan. (ANTARA/HO - Dokumentasi pribadi

jatim.jpnn.com, TRENGGALEK - Kekeringan di Kabupaten Trenggalek terus meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencatat sebanyak 25 desa yang tersebar di 10 kecamatan kini terdampak kekeringan.

Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD Trenggalek menyalurkan 34 ribu liter air bersih ke sejumlah wilayah terdampak pada Selasa.

Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono mengatakan distribusi air bersih tersebut menyasar empat desa yang berada di dua kecamatan.

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“Hari ini kami mendistribusikan di dua kecamatan, di empat desa yang terdampak kekeringan. Secara keseluruhan ada 25 desa di 10 kecamatan,” kata Triadi.

Salah satu lokasi penyaluran berada di Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek.

Distribusi menyasar warga RT 5 dan RT 7 di Dusun Sukorejo serta Dusun Karanggayam. Di masing-masing wilayah tersebut terdapat sekitar 12 kepala keluarga yang terdampak kekeringan.

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Menurut Triadi, penyaluran air bersih dilakukan setiap hari dengan menyesuaikan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Distribusi tidak hanya menyasar wilayah pegunungan, tetapi juga kawasan dataran yang mengalami keterbatasan sumber air.

Kekeringan meluas di Trenggalek. Sebanyak 25 desa di 10 kecamatan terdampak, sementara warga mulai mengandalkan kiriman air bersih.
Sumber Antara
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TAGS   kekeringan kekeringan trenggalek BPBD Trenggalek bantuan air bersih

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