Kekeringan Melanda 2 Desa di Malang, BPBD Salurkan 155 Ribu Liter Air Bersih

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang menyalurkan 155 ribu liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dua desa yang terdampak kekeringan.

Bantuan tersebut disalurkan kepada warga Desa Sumberagung, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dan Desa Tumpak Rejo, Kecamatan Gedangan, pada 8-17 Agustus 2026.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan distribusi air bersih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan pasokan air akibat kekeringan.

“Kami sudah menyalurkan 155 ribu liter air bersih untuk dua desa terdampak kekeringan yang berada di dua kecamatan,” kata Sadono, Selasa (18/8).

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Malang, bantuan tersebut telah diterima 2.224 kepala keluarga atau sebanyak 7.606 jiwa.

Rinciannya, sebanyak 967 kepala keluarga atau 3.611 jiwa di Desa Sumberagung menerima bantuan air bersih.

Adapun di Desa Tumpak Rejo, jumlah penerima mencapai 1.257 kepala keluarga atau 3.995 jiwa.

Untuk Desa Sumberagung, distribusi air bersih dilakukan sejak 8 hingga 16 Agustus 2026 dengan total 80 ribu liter.