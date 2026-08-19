Cuaca Malang 19 Agustus 2026, Cerah Hingga Berangin Selama Seharian

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (19/8) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Kalipare, Kasembon, Pagak, Pakisaji, dan Sumberpucung berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sorenya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malamnya Ampelgading, Bantur, Dampit, Gedangan, Jabung, Kalipare, Lawang, Ngantang, Pagelaran, Poncokusumo, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Tajinan, Tirtoyudo, Turen, Wagir, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-30 derajat celsius.