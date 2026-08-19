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Cuaca Surabaya 19 Agustus 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

Rabu, 19 Agustus 2026 – 09:04 WIB
Cuaca Surabaya 19 Agustus 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Surabaya hari ini. Foto: Arry Saputra/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (19/8).

Paginya Gunung Anyar dan Rungkut berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya cerah di seluruh kawasan.

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Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-32 derajat celsius.

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Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 23-27 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.

Ramalan cuaca Surabaya hari ini, pagi sampai malam bakal cerah di seluruh kawasan.
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