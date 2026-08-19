Cuaca Surabaya 19 Agustus 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (19/8).

Paginya Gunung Anyar dan Rungkut berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya cerah di seluruh kawasan.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 23-27 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.