Talenta Muda Soekarno Cup Bantu Mahasiswa NTT di Surabaya yang Terdampak Gempa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepedulian terhadap mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang cemas memikirkan keluarga mereka terdampak gempa datang dari lapangan hijau.

Para talenta muda yang mengikuti ajang Soekarno Cup 2026 bergotong royong mengumpulkan dan menyalurkan bantuan bahan kebutuhan pokok kepada mahasiswa NTT di Surabaya, Selasa (18/8).

Juru Bicara Soekarno Cup 2026 sekaligus legenda Timnas Indonesia Yusuf Ekodono mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian para talenta muda terhadap mahasiswa perantauan yang keluarganya terdampak gempa.

Menurut Yusuf, sebagian mahasiswa NTT di Surabaya kini mengalami kesulitan mendapatkan kiriman dari orang tua karena kondisi di daerah asal mereka masih terdampak bencana.

"Saya mendampingi perwakilan teman-teman talenta muda sepak bola Soekarno Cup memberikan sedikit bantuan untuk meringankan beban para korban bencana gempa di NTT," kata Yusuf, Selasa (18/8).

Dia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mahasiswa sehingga mereka tetap bisa fokus menjalani perkuliahan di Surabaya.

Baca Juga: 64 Bangunan Rusak di Tujuh Daerah Akibat Gempa Pacitan

"Semoga bantuan yang sedikit ini bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang menempuh studi di Kota Surabaya. Untuk keluarga yang terdampak bencana, semoga diberikan ketabahan," ujarnya.

Yusuf merupakan bagian dari skuad Timnas Indonesia yang meraih medali emas SEA Games 1991 di Manila, Filipina. Aksi solidaritas tersebut mendapat sambutan haru dari para mahasiswa NTT yang menerima bantuan.