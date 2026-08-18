Driver Ojol Lapor ke Armuji Seusai Dirundung Saat Ambil Pesanan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pengemudi ojek online (ojol) berinisial YGL (30) melapor ke Rumah Aspirasi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji seusai mengalami perundungan ketika bekerja.

YGL mengatakan perundungan tersebut terjadi ketika mengambil pesanan pelanggan di sejumlah titik. Paling sering, bullying itu dialami di Jalan Kacapiring dan Jalan Ambengan.

“(Menjadi ojol) 2018, setelah selama lima tahun sampai empat tahunan, baru dapat bullying itu. Sekitar kurang lebih setahunan,” kata YGL di Rumah Aspirasi, Selasa (18/8).

Pria itu menyebut perundungan yang dialaminya berupa pelecehan seksual secara verbal. Dia mengaku sempat diminta membuka celana karena dituduh belum sunat.

“Di-bully-nya disuruh buka celananya, katanya mau lihat alat kelaminnya, sudah sunat apa belum, padahal aku sudah sunat kelas 5 SD. Aku sampai marah itu,” ucapnya.

Kemudian, korban juga mendapatkan ucapan rasisme ketika mengambil pesanan. Hal tersebut diduga karena garis keturunan dan agamanya yang minoritas dari para pelaku.

“Ada kadang di jalan mana, (katanya orang) pulang lah ke negerimu Tiongkok, tiba-tiba diteriaki begitu. Mereka itu mengganggu, mem-bully, diserang mentalnya biar enggak kuat,” jelasnya.

YGL mengaku berusaha melawan dengan membentak para pelaku ketika mulai merundungnya. Akan tetapi, mereka hanya diam dan tetap melakukan tindakannya di lain hari.