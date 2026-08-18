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Operasi Karhutla Gunung Bromo Ditutup, 1.121 Hektare Kawasan TNBTS Terdampak

Selasa, 18 Agustus 2026 – 19:07 WIB
Operasi Karhutla Gunung Bromo Ditutup, 1.121 Hektare Kawasan TNBTS Terdampak - JPNN.com Jatim
Foto bersama usai konferensi pers penutupan operasi karhutla Gunung Bromo TNBTS di Probolinggo, Selasa (18/8/2026). ANTARA/HO-BPBD Probolinggo

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) berakhir. Posko penanganan darurat bencana karhutla TNBTS ditutup pada Selasa (18/8), setelah seluruh titik api dinyatakan padam.

Komandan Korem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf Wahyu Ramadhanus Suryawan mengatakan operasi penanganan karhutla berlangsung sejak 3 hingga 17 Agustus 2026.

Selama operasi tersebut, karhutla tercatat berdampak terhadap kawasan seluas 1.121,66 hektare.

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"Hari ini posko penanganan darurat bencana karhutla di wilayah TNBTS resmi kami tutup," kata Wahyu dalam konferensi pers di Posko Penanganan Darurat Bencana, Probolinggo.

Menurut dia, penanganan karhutla berjalan aman, lancar, dan terkendali berkat koordinasi lintas sektor.

Sejumlah unsur terlibat dalam operasi tersebut, mulai dari TNI-Polri, BPBD Jawa Timur, BPBD di empat kabupaten terdampak, Balai Besar TNBTS, BMKG, sukarelawan, masyarakat hingga media.

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Wahyu mengatakan kondisi medan menjadi salah satu tantangan terbesar selama proses pemadaman.

Medan dengan tebing terjal serta kabut menyulitkan pelaksanaan water bombing. Selain itu, sebagian besar vegetasi yang terbakar berupa semak dan ilalang kering sehingga api mudah kembali menyala ketika masih terdapat bara.

Operasi karhutla Gunung Bromo resmi ditutup setelah kebakaran berdampak pada 1.121,66 hektare kawasan TNBTS. Satu helikopter masih disiagakan.
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TAGS   karhutla gunung bromo karhutla Gunung Bromo operasi karhutla bromo Sar Probolinggo

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