HUT ke-81 RI, PLN Jatim Kerahkan 5.524 Petugas dan 129 Posko Siaga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur mengerahkan 5.524 petugas teknik untuk memastikan keandalan pasokan listrik selama rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pengamanan kelistrikan dilakukan melalui 129 posko siaga yang tersebar di 200 lokasi di berbagai wilayah Jawa Timur.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan upacara bendera, kegiatan kenegaraan, hingga berbagai agenda peringatan kemerdekaan berlangsung aman dan tanpa gangguan listrik.

PLN UID Jawa Timur juga melakukan simulasi serta pemeriksaan sistem sebelum pelaksanaan kegiatan untuk memastikan seluruh peralatan kelistrikan dalam kondisi optimal.

Di Surabaya, pengamanan dilakukan secara khusus saat Upacara HUT ke-81 RI di Gedung Negara Grahadi pada Senin (17/8).

General Manager PLN UID Jawa Timur Eric Rossi Priyo Nugroho bersama jajaran manajemen memimpin langsung pengamanan kelistrikan di lokasi tersebut.

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PLN menyiapkan suplai utama dari Penyulang Grahadi dengan daya kontrak 555 kVA.

Sebagai antisipasi apabila terjadi gangguan pada suplai utama, PLN menyiapkan suplai cadangan dari Penyulang Simpang Dukuh yang diperkuat genset berkapasitas 800 kVA.