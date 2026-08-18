Anggota Paskibraka 2026 Surabaya Bakal Jadi Duta Kampung Pancasila

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI) di Balai Kota Surabaya bakal dijadikan Duta Kampung Pancasila pada 2027.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan Paskibraka Surabaya Tahun 2026 telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dia ingin, para pemuda itu melanjutkannya di masyarakat.

“Saya ingin Surabaya dipenuhi oleh pemuda, Surabaya dijaga oleh pemuda, dan Surabaya dipertahankan oleh para pemuda,” kata Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (18/8).

Baca Juga: Upacara HUT RI di Banyuwangi Diwarnai dengan 75 Paskibraka Bentuk Formasi 81 TH

Eri menyebut anggota Paskibraka menjalani pelatihan dengan materi kedisiplinan, kepemimpinan, kekompakan selama dua pekan di bawah pelatih Pemkot Surabaya.

“Bagaimana kalian saling menghargai, memahami karakter satu sama lain, saling mengingatkan ketika ada kesalahan, dan saling menguatkan ketika ada yang terjatuh,” ujarnya.

Di sisi lain, kata Eri, total ada sekitar 100 orang di setiap angkatan Paskibraka. Dia melihat potensi para pemuda itu untuk berperan di lingkungan masyarakat secara langsung.

“Jadilah pemuda yang berani menjadi pelopor untuk mempertahankan kemerdekaan, menjaga keamanan, kebersamaan, dan kekeluargaan di Kota Surabaya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Eri berharap nilai yang telah ditanamkan selama pelatihan bisa dimanfaatkan oleh anggota Paskibraka. Sebab, mereka sudah dibentuk berjiwa kepemimpinan.