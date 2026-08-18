Hilang Sejak Senin, Pemuda Mojokerto Ditemukan Tewas di Sungai Brantas Sidoarjo

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Tim SAR gabungan menemukan Dicky Alfarizi W (22) warga Kelurahan Gedongan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Brantas, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo.

Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa (18/8) sekitar pukul 01.35 WIB. Lokasi penemuan jenazah tidak jauh dari titik awal korban dilaporkan tenggelam.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit selaku SAR Mission Coordinator (SMC) mengatakan informasi penemuan korban pertama kali disampaikan warga yang melihat jenazah mengapung di Sungai Brantas.

"Setelah mendapat informasi dari warga, selanjutnya tim SAR gabungan melakukan pengecekan dan evakuasi terhadap korban," kata Nanang.

Proses evakuasi berlangsung lancar. Setelah berhasil dibawa ke daratan, jenazah korban kemudian dievakuasi menuju RS Bhayangkara Porong menggunakan ambulans PMI Mojokerto untuk penanganan lebih lanjut.

Nanang menjelaskan tim rescue Kantor SAR Kelas A Surabaya bersama unsur SAR gabungan telah melakukan pencarian sejak Senin (17/8), tidak lama setelah kejadian dilaporkan. Pada tahap awal, pencarian dilakukan di sekitar lokasi kejadian menggunakan satu set perahu karet.

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Area pencarian kemudian diperluas dengan mengerahkan tambahan satu set perahu karet dan satu unit speedboat. Tim SAR melakukan penyisiran permukaan sungai secara bergantian. Petugas juga melakukan manuver menggunakan perahu untuk menciptakan gelombang air dengan harapan dapat membantu mengangkat atau memunculkan korban yang diduga berada di dalam sungai.

Selain pencarian di permukaan, tim penyelam turut dikerahkan untuk menyisir bagian dalam sungai.