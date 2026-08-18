Cuaca Malang 18 Agustus 2026, Siang Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (18/8) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi cerah di seluruh kawasan. Siangnya cerah dan berawan di seluruh kawasan.

Sorenya berawan di seluruh kawasan. Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Jabung, Lawang, dan Singosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya berawan dan berangin di seluruh kawasan. Malamnya cerah berawan hingga berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 14-32 derajat celsius.