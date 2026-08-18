452 WBP Lapas Banyuwangi Dapat Remisi HUT RI, 2 Orang Langsung Bebas

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Sebanyak 452 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi mendapatkan remisi dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari ratusan WBP tersebut, dua orang di antaranya langsung menghirup udara bebas setelah mendapatkan Remisi Umum II (RU II).

Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono mengatakan dari 452 WBP penerima remisi, sebanyak 443 orang mendapatkan Remisi Umum I (RU I). Adapun sembilan WBP lainnya menerima Remisi Umum II (RU II).

"Semoga warga binaan yang telah bebas selanjutnya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik di tengah masyarakat," kata Mujiono seusai menyerahkan remisi secara simbolis kepada WBP di Lapas Kelas IIA Banyuwangi, Senin (17/8).

Menurut dia, warga binaan selama menjalani masa pidana telah mendapatkan berbagai pembinaan dan keterampilan. Pembinaan tersebut meliputi sektor pertanian, peternakan, perikanan, hortikultura, membatik, hingga barbershop.

Mujiono berharap keterampilan yang diperoleh selama berada di lapas dapat menjadi bekal bagi warga binaan setelah kembali ke tengah masyarakat.

"Dengan begitu, semoga bekal keterampilan ini menjadikan warga binaan mandiri setelah kembali ke masyarakat," ujarnya.

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Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Banyuwangi Solichin menjelaskan besaran remisi yang diterima setiap WBP berbeda-beda. Sebanyak 95 WBP mendapatkan pengurangan masa pidana selama satu bulan.

Kemudian 92 WBP mendapatkan remisi dua bulan, 142 orang tiga bulan, dan 62 orang mendapatkan remisi empat bulan. Selanjutnya, 41 WBP menerima remisi lima bulan dan 11 orang mendapatkan remisi enam bulan.