Cuaca Surabaya 18 Agustus 2026, Pagi-Malam Cerah Hingga Berawan
Selasa, 18 Agustus 2026 – 10:45 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (18/8).
Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah.
Siangnya masih cerah di seluruh kawasan.
Sorenya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.
Malamnya berawan di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-34 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.
Ramalan cuaca Surabaya hari ini, pagi sampai malam bakal cerah di seluruh kawasan.
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