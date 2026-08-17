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Bupati Pacitan Pimpin Upacara HUT RI dari Kedalaman 110 Meter di Dalam Goa

Senin, 17 Agustus 2026 – 19:07 WIB
Bupati Pacitan Pimpin Upacara HUT RI dari Kedalaman 110 Meter di Dalam Goa - JPNN.com Jatim
Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kedalaman sekitar 110 meter Goa Luweng Ombo, Desa Kalak, Kecamatan Donorojo, Pacitan, Jawa Timur, Senin (17/8/2026). Upacara tersebut menjadi bagian dari Gahvara Yava Expedition 2026 yang mengusung agenda eksplorasi. ANTARA/HO-Prokopim Pacitan

jatim.jpnn.com, PACITAN - Ada yang berbeda dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Pacitan. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji memimpin upacara dari kedalaman sekitar 110 meter di dalam Goa Luweng Ombo, Desa Kalak, Kecamatan Donorojo, Senin (17/8).

Indrata yang akrab disapa Mas Aji turun langsung ke dalam goa untuk memimpin upacara yang menjadi bagian dari rangkaian Gahvara Yava Expedition 2026.

Kegiatan tersebut melibatkan para penjelajah gua, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tim Ekspedisi Merah Putih, serta masyarakat setempat. Sementara itu, bendera Merah Putih berukuran 22 x 17 meter dibentangkan di mulut Goa Luweng Ombo untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan.

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Indrata mengatakan upacara di kawasan bawah tanah tersebut tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT RI, tetapi juga momentum untuk mengenalkan potensi geologi dan kawasan karst Pacitan.

"Semangat kemerdekaan juga diwujudkan dengan mengenali dan menjaga kekayaan alam Indonesia," kata Indrata.

Menurut dia, eksplorasi sistem Goa Luweng Ombo diharapkan menghasilkan data dan dokumentasi yang dapat mendukung penelitian, konservasi, pendidikan, serta pengembangan potensi daerah secara bertanggung jawab.

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Dia mengatakan potensi alam yang dimiliki Pacitan perlu terus dikenali dan diteliti agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.

Meski Bupati Pacitan memimpin upacara dari dalam Goa Luweng Ombo, upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Pendopo Pemerintah Kabupaten Pacitan tetap dilaksanakan.

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji memimpin upacara HUT ke-81 RI dari kedalaman sekitar 110 meter di Goa Luweng Ombo, Donorojo.
Sumber Antara
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TAGS   bupati pacitan upacara dalam goa upacara hut ri HUT ke-81 RI Indrata Nur Bayuaji

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