JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Upacara HUT RI di Banyuwangi Diwarnai dengan 75 Paskibraka Bentuk Formasi 81 TH

Upacara HUT RI di Banyuwangi Diwarnai dengan 75 Paskibraka Bentuk Formasi 81 TH

Senin, 17 Agustus 2026 – 18:30 WIB
Upacara HUT RI di Banyuwangi Diwarnai dengan 75 Paskibraka Bentuk Formasi 81 TH - JPNN.com Jatim
Pelajar Banyuwangi, Jawa Timur menampilkan seni budaya Nusantara usai pengibaran bendera Merah Putih HUT ke-81 RI di Taman Blambangan, Senin (17/8/2026). ANTARA/HO-Pemkab Banyuwangi

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Ratusan pelajar SD, SMP, hingga SMA di Kabupaten Banyuwangi menampilkan beragam seni dan budaya Nusantara dalam rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8). Penampilan tersebut menjadi bagian dari upacara peringatan kemerdekaan yang digelar di Taman Blambangan Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bertindak sebagai inspektur upacara. Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banyuwangi turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Di antaranya Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Wishnu Kristiawan, Dandim 0825/Banyuwangi Letkol Arm Tryadi Indrawijaya, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan, Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi I Gede Yuliarta, dan Kajari Banyuwangi Farid Gunawan.

Baca Juga:

Dalam amanatnya, Ipuk mengatakan momentum kemerdekaan harus dimaknai sebagai semangat untuk terus membangun daerah. Menurut dia, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah, mulai dari kemiskinan, anak tidak sekolah, hingga stunting.

"Banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus dituntaskan, kemiskinan, anak tidak sekolah, stunting. Bagaimana juga menjaga pertumbuhan ekonomi daerah," kata Ipuk.

Dia menambahkan pemerintah daerah juga perlu mendukung pelaksanaan program prioritas nasional yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

"Intinya 10 program prioritas nasional seperti yang disampaikan Presiden Prabowo saat pidato penyampaian tentang APBN 2027 harus kita laksanakan," ujarnya.

Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI diawali dengan prosesi pengibaran bendera Merah Putih oleh 75 anggota Paskibraka yang merupakan pelajar SMA dari berbagai wilayah di Banyuwangi.

Ratusan pelajar Banyuwangi menampilkan seni budaya Nusantara dalam upacara HUT ke-81 RI di Taman Blambangan. Paskibraka juga membentuk formasi 81 TH.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   HUT ke-81 RI seni budaya nusantara taman blambangan paskibaraka formasi 81 th

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU