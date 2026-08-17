Honda Brio Tabrak Truk di Tol Surabaya-Mojokerto, Balita 5 Tahun Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan maut terjadi di KM 737+200/B ruas Tol Surabaya-Mojokerto, Minggu (16/8) sekitar pukul 22.00 WIB. Kecelakaan tersebut melibatkan truk pengangkut gas alam compressed natural gas (CNG) bernopol M 8604 UV dan mobil Honda Brio bernopol L 1087 RT.

Akibat kecelakaan itu, seorang anak berusia lima tahun meninggal dunia. Satu orang mengalami luka berat, sedangkan dua lainnya mengalami luka ringan.

Kanit PJR Jatim III AKP Sudirman mengatakan kecelakaan bermula ketika truk yang mengangkut gas melaju dari arah Dupak menuju Driyorejo melalui lajur lambat. Setibanya di KM 737+200/B, dari arah belakang melaju Honda Brio yang dikemudikan Hafidz (31), warga Kota Baru Driyorejo, dengan tujuan Trawas menuju Driyorejo.

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"Diduga pengemudi Brio mengantuk sehingga kendaraan menabrak bagian belakang truk yang berada di depannya," kata Sudirman, Senin (17/8).

Benturan tersebut menimbulkan percikan api hingga menyebabkan Honda Brio terbakar. Setelah kecelakaan, kedua kendaraan berhenti di bahu jalan dengan posisi menghadap ke arah barat.

Dalam Honda Brio tersebut terdapat empat orang, yakni pengemudi Hafidz, Diandra Riski Sagita (30), Kelvin Saraqil Azhar (4), dan Gibran (5).

Gibran dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut, sedangkan Hafidz mengalami luka berat. Adapun Diandra dan Kelvin mengalami luka ringan.

Sementara itu, truk CNG dikemudikan Ahis Amirul Ula (23), warga Simo Tambaan Sekolah, Sukomanunggal, Surabaya, bersama Novan Agus Setiawan (27), warga Kalimas Baru 2, Pabean Cantikan, Surabaya.