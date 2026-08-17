Hut ke-81 RI, Bendera Merah Putih 180 Meter Membentang di Bendung Gerak Babat Lamongan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemandangan berbeda terlihat di Bendung Gerak Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Senin (17/8). Puluhan warga membentangkan bendera Merah Putih sepanjang 180 meter di kawasan tersebut sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut melibatkan pemuda dan warga Desa Kendal, Kecamatan Sekaran. Pembentangan bendera ini sekaligus menjadi kegiatan pertama yang digelar di Bendung Gerak Babat.

Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Bengawan Solo di Bojonegoro Tri Suryani mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk menumbuhkan semangat patriotisme di kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat.

"Ini baru pertama kali kami lakukan di lokasi Bendung Gerak Babat. Tujuannya menanamkan semangat dan jiwa patriotisme bagi ASN di bawah PU SDA dan warga sekitar," kata Tri.

Menurut dia, Bendung Gerak Babat memiliki fungsi strategis dalam menjaga ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan domestik masyarakat di Lamongan, Bojonegoro, serta wilayah sekitarnya. Karena itu, Tri mengajak masyarakat turut menjaga infrastruktur pengairan dan kelestarian Sungai Bengawan Solo.

Dia mengatakan keberlanjutan sumber daya air berkaitan langsung dengan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.

"Menjaga infrastruktur pengairan dan melestarikan sungai adalah bagian dari aksi nyata membela negara. Ketika pasokan air terjamin, sektor pertanian tumbuh, produktivitas pangan meningkat, dan kedaulatan pangan semakin kokoh," ujarnya.

Kepala Desa Kendal Rois Purwonugroho mengatakan pembentangan bendera Merah Putih sepanjang 180 meter tersebut menjadi wujud syukur warga atas keberadaan Sungai Bengawan Solo. Menurut dia, sungai tersebut memiliki peran penting dalam menopang pertanian dan kehidupan masyarakat setempat.