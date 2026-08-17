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Buka Store 5.0 Pertama di Surabaya, Infinix Hadirkan Ekosistem Gadget-Promo Rp10 Ribu

Senin, 17 Agustus 2026 – 16:10 WIB
Buka Store 5.0 Pertama di Surabaya, Infinix Hadirkan Ekosistem Gadget-Promo Rp10 Ribu - JPNN.com Jatim
Infinix membuka store 5.0 pertama di Surabaya tepatnya di Galaxy Mall 3 menghadirkan ekosistem gadget hingga promo Rp10 ribu. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Infinix Indonesia resmi membuka Infinix Store 5.0 di Galaxy Mall 3 Surabaya, Senin (17/8). Gerai tersebut menjadi konsep Store 5.0 pertama Infinix di Indonesia.

PR Manager Infinix Indonesia Fina Julita mengatakan konsep Store 5.0 hadir dengan desain yang lebih modern dan sophisticated dibandingkan gerai sebelumnya.

"Untuk 5.0 ini adalah konsep yang lebih fresh dan juga lebih sophisticated untuk kita terus meningkatkan dari desain-desain kita sebelumnya. Jadi untuk varian produknya pun juga lebih banyak," kata Fina.

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Menurut dia, Infinix Store 5.0 tidak hanya menyediakan smartphone. Konsumen juga dapat menemukan berbagai perangkat dalam ekosistem Infinix, mulai dari tablet, laptop, hingga perangkat Internet of Things (IoT).

Produk yang tersedia antara lain tablet X-Tab Edge, X-Tab 30 E, X-Tab 20 Pro, laptop XBook 15, TWS, smartwatch, speaker hingga kipas portabel.

Fina mengatakan X-Tab Edge menyasar konsumen yang membutuhkan perangkat praktis untuk mendukung aktivitas produktivitas.

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Tablet tersebut juga ditawarkan dalam paket bundling dengan keyboard sehingga dapat menjadi alternatif bagi pengguna yang membutuhkan perangkat kerja atau belajar yang mudah dibawa.

"Untuk X-Tab Edge itu kami bundling langsung dapat keyboard. Di harga 4 jutaan sampai 5 jutaan sudah bisa mendapatkan tablet yang sangat pas untuk produktivitas," ujarnya.

Infinix membuka store 5.0 pertama di Surabaya tepatnya di Galaxy Mall 3 menghadirkan ekosistem gadget hingga promo Rp10 ribu.
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TAGS   store infinix surabaya gerai baru infinix Galaxy mall Surabaya promo infinix Infinix

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