inDrive Luncurkan Jasa Tak Berbayar untuk Menghormati Para Veteran di Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perusahaan teknologi mobilitas dan pengantaran inDrive menunjukkan kepedulian kepada para veteran dan keluarga mereka dalam momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kampanye Jasa Tak Berbayar inDrive memberikan dukungan transportasi kepada sembilan keluarga veteran pada 17 Agustus 2026.

Sembilan keluarga veteran tersebut mendapat dukungan perjalanan dari hotel menuju Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

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Kampanye yang mengusung tema Honoring Those Who Served, Delivering Gratitude That Lasts itu menjadi bentuk penghormatan terhadap para veteran atas jasa dan pengorbanan mereka dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo mengatakan jasa para veteran tidak dapat diukur dengan materi.

Menurut dia, penghormatan dan apresiasi terhadap para veteran harus terus diberikan, tidak hanya ketika momentum peringatan kemerdekaan.

“Kemerdekaan yang kita rayakan hari ini tidak terlepas dari pengorbanan para veteran dan pejuang bangsa. Melalui Jasa Tak Berbayar, kami ingin menghadirkan bentuk apresiasi yang lebih nyata dan bermakna,” kata Rio, Senin (17/8).

Dia menambahkan inDrive ingin menjadikan kampanye tersebut sebagai bentuk kontribusi nyata dengan memanfaatkan kemampuan perusahaan di bidang mobilitas.