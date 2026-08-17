HUT ke-81 RI, Dindik Jatim Minta Pelajar Lanjutkan Perjuangan Veteran Lewat Pendidikan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara berbeda. Kali ini menghadirkan lima veteran dalam upacara peringatan kemerdekaan di halaman Kantor Dindik Jatim, Senin (17/8).

Kehadiran para veteran menjadi bentuk penghormatan sekaligus apresiasi atas perjuangan para pejuang bangsa yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai mengatakan kehadiran veteran menjadi momentum untuk mengembalikan esensi peringatan kemerdekaan.

Menurut dia, generasi muda perlu mengetahui sekaligus memahami perjuangan para pendahulu agar kemerdekaan yang dinikmati saat ini tidak dimaknai sebatas seremoni tahunan.

“Selain memperingati 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, kami juga memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pejuang kita, veteran yang masih hidup,” ujar Aries.

Dia menegaskan perjuangan para veteran merupakan bagian penting dari perjalanan bangsa. Karena itu, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan tersebut melalui pendidikan dan kontribusi positif bagi Indonesia.

Semangat itu sebelumnya diwujudkan Dindik Jatim melalui gerakan Murid Menjemput Sejarah: 81 Tahun Indonesia Merdeka yang berlangsung pada 12-16 Agustus 2026.

Gerakan tersebut melibatkan murid dan guru dari SMA, SMK, serta SLB di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.