Polda Jatim Kirim 11,62 Ton Pangan dan 23.429 Liter Air untuk Korban Bencana NTT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat yang terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan tersebut diberangkatkan langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto sebelum pelaksanaan Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Polda Jatim, Senin (17/8).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan bantuan yang dikirimkan terdiri atas berbagai kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

Bantuan tersebut antara lain berupa bahan pangan sekitar 11,62 ton, air minum dalam kemasan sebanyak 23.429 liter, serta 853 kodi berbagai kebutuhan pengungsi.

“Bantuan ini kami harapkan dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur,” kata Jules.

Selain bantuan logistik, Polda Jatim juga mengirimkan dukungan operasional dan penanganan psikologis bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Polda Jatim menerjunkan satu Tim Psikologi Biro SDM untuk memberikan layanan trauma healing, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan pendampingan psikologis setelah mengalami bencana.

“Selain Tim Psikologi Biro SDM, kami juga mengirimkan personel Satbrimob Polda Jatim dan Ditpolairud Polda Jatim untuk mendukung kegiatan kemanusiaan di lokasi terdampak,” ujarnya.