Upacara HUT Ke-81 RI di Balai Kota Surabaya Diramaikan Tari Kampung Pancasila

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI) di Balai Kota Surabaya, turut diramaikan tarian Kampung Pancasila, Senin (17/8).

Pantauan JPNN.com, peringatan tersebut dibuka dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang memberikan perintah agar segera dimulainya upacara.

Selanjutnya, pasukan pengibar bendera dengan seragam serba putih memasuki lapangan untuk mengibarkan bendera. Para peserta yang hadir menyambut dengan sikap hormat.

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Kemudian, upacara dilanjutkan dengan pembacaan doa hingga mengheningkan cipta, lalu puluhan pemuda berganti menari kolosal di area lapangan Balai Kota Surabaya.

“Tarian kolosal ini terkait dengan Kampung Pancasila,” kata Eri di Balai Kota Surabaya.

Eri mengatakan tarian tersebut menggambarkan harapannya ke depannya. Dia ingin masyarakat Surabaya bisa hidup berdampingan hingga terwujudnya kesejahteraan

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“Saya berharap di kemerdekaan yang ke-81 ini kebersamaan, guyub rukun, gotong royong makin bisa dilakukan di Surabaya hingga mewujudkan kesejahteraan,” ucapnya.

Selain itu, Eri juga berniat menunjukkan kepada pemuda agar bisa menumbuhkan jiwa Pancasila. Sebab, mereka nanti yang akan meneruskan pembangunan Kota Pahlawan.