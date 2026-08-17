Karhutla Gunung Bromo Padam, Tim Gabungan Masih Siaga Antisipasi Titik Asap Baru

jatim.jpnn.com, MALANG - Tim gabungan masih disiagakan di kawasan Gunung Bromo untuk mengantisipasi munculnya titik asap baru meski kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah lokasi telah berhasil dipadamkan.

Komandan Sektor (Dansektor) Penanganan Karhutla Wilayah Korem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf Wahyu Ramadhanus Suryawan mengatakan pemantauan masih dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali memicu kebakaran.

Menurut dia, titik asap masih berpotensi muncul karena sisa bara api dapat tersimpan di dalam humus maupun lapisan tanah paling atas.

“Kami tetap melakukan pemantauan karena bara api dapat tersimpan di dalam tanah,” kata Wahyu dalam keterangan resmi, Minggu (16/8).

Dia mengatakan penyebab awal munculnya titik api di kawasan Gunung Bromo masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwajib.

Wahyu menyebut pihaknya belum ingin menyimpulkan penyebab kebakaran secara prematur. Namun, berdasarkan analisis sementara, faktor alam kemungkinan kecil menjadi pemicu karhutla.

“Untuk penyebab kebakaran kami masih menunggu proses penyelidikan, khususnya dari Polri dan kami tidak ingin menyampaikan secara prematur. Namun, berdasarkan analisis sementara faktor alam kemungkinan kecil karena kondisi kawasan cukup dingin, terutama di ketinggian,” ujarnya.

Secara keseluruhan, titik api yang sempat muncul dan membakar sejumlah lokasi di kawasan Gunung Bromo telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan.