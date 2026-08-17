Buaya Muara Berkeliaran di Pantai Sidem, Petugas Siapkan Perangkap di 3 Lokasi

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Petugas gabungan menyiapkan jaring perangkap untuk menangkap buaya muara yang beberapa kali muncul di kawasan pesisir selatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Camat Besuki Andik Andewiyanto mengatakan tim gabungan telah melakukan koordinasi untuk menyusun rencana penangkapan sekaligus evakuasi satwa liar tersebut.

Tim gabungan terdiri atas unsur Polri, TNI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BPBD, Damkar, serta Forkopimcam Besuki.

"Tim gabungan telah berkoordinasi untuk menyusun rencana penangkapan dan evakuasi buaya yang berkeliaran di pesisir selatan," kata Andik, Minggu (16/8).

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keselamatan masyarakat sekaligus menangani keberadaan buaya yang berkeliaran di kawasan pesisir.

Selain menyiapkan jaring perangkap, petugas akan melakukan patroli dan penyisiran di sepanjang kawasan pesisir untuk memantau keberadaan buaya.

Jaring perangkap rencananya dipasang di tiga lokasi yang dinilai menjadi titik kemunculan satwa tersebut.

Petugas akan berupaya melakukan penangkapan apabila buaya kembali terlihat, terutama ketika satwa tersebut berada di daratan sehingga proses evakuasi dapat dilakukan dengan lebih aman.