JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Buaya Muara Berkeliaran di Pantai Sidem, Petugas Siapkan Perangkap di 3 Lokasi

Buaya Muara Berkeliaran di Pantai Sidem, Petugas Siapkan Perangkap di 3 Lokasi

Senin, 17 Agustus 2026 – 09:34 WIB
Buaya Muara Berkeliaran di Pantai Sidem, Petugas Siapkan Perangkap di 3 Lokasi - JPNN.com Jatim
Petugas gabungan melakukan pemantauan untuk mencari keberadaan buaya muara di kawasan pesisir Pantai Sidem, Tulungagung, Jawa Timur. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kemunculan buaya sekaligus menjaga keamanan masyarakat di sekitar kawasan pantai. ANTARA/HO-Dokumentasi pribadi

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Petugas gabungan menyiapkan jaring perangkap untuk menangkap buaya muara yang beberapa kali muncul di kawasan pesisir selatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Camat Besuki Andik Andewiyanto mengatakan tim gabungan telah melakukan koordinasi untuk menyusun rencana penangkapan sekaligus evakuasi satwa liar tersebut.

Tim gabungan terdiri atas unsur Polri, TNI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BPBD, Damkar, serta Forkopimcam Besuki.

Baca Juga:

"Tim gabungan telah berkoordinasi untuk menyusun rencana penangkapan dan evakuasi buaya yang berkeliaran di pesisir selatan," kata Andik, Minggu (16/8).

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keselamatan masyarakat sekaligus menangani keberadaan buaya yang berkeliaran di kawasan pesisir.

Selain menyiapkan jaring perangkap, petugas akan melakukan patroli dan penyisiran di sepanjang kawasan pesisir untuk memantau keberadaan buaya.

Baca Juga:

Jaring perangkap rencananya dipasang di tiga lokasi yang dinilai menjadi titik kemunculan satwa tersebut.

Petugas akan berupaya melakukan penangkapan apabila buaya kembali terlihat, terutama ketika satwa tersebut berada di daratan sehingga proses evakuasi dapat dilakukan dengan lebih aman.

Buaya muara beberapa kali muncul di pesisir selatan Tulungagung. Petugas gabungan menyiapkan jaring perangkap dan siaga 24 jam.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   buaya muara tulungagung Pesisir Tulungagung perangkap buaya bpbd tulungagung buaya Pantai Sidem

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU