Cuaca Malang 17 Agustus 2026, Siang Kawasan Berikut Potensi Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (17/8) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah berawan hingga berangin di seluruh kawasan.

Siangnya Kedungkandang, Klojen, dan Sukun hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi sampai malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 15-31 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 27 kilometer per jam.