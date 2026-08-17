Cuaca Surabaya 17 Agustus 2026, Pagi-Malam Cerah dan Cerah Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (17/8).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan. Beberapa jam kemudian cerah.

Siangnya masih cerah di seluruh kawasan.

Sorenya cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 12-18 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.