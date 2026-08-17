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Cuaca Jawa Timur 17 Agustus 2026, Siang Sejumlah Wilayah Gerimis, Kawasan Lain Cerah-Berangin

Senin, 17 Agustus 2026 – 08:03 WIB
Cuaca Jawa Timur 17 Agustus 2026, Siang Sejumlah Wilayah Gerimis, Kawasan Lain Cerah-Berangin - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (17/8).

Paginya Jombang, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Magetan, Mojokerto, Probolinggo, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi dan Kota Malang. Kota Batu, Malang, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

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Sorenya Kota Malang berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya Bondowoso, Jember, Lumajang, Malang, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-18 kilometer per jam.

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Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

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