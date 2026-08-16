Tak Sekadar Ritual, YBA Ajak Generasi Muda Memahami Makna Bakti dan Ksitigarbha Sutra

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Young Buddhist Association of Indonesia (YBA) menggelar Pelimpahan Jasa dan Sanghadana dalam rangka Bulan Ullambana di Moonlight Chapel, Pakuwon Golf & Family Club, Surabaya, Minggu (16/8).

Kegiatan tersebut menghadirkan YM Bhiksu Bhadra Pala Mahasthavira atau Suhu Xian Bing, Dewan Pelindung YBA, bersama lima anggota Sangha lainnya.

Kegiatan yang terbuka untuk masyarakat umum tersebut dilaksanakan dengan dana sukarela.

Tidak hanya menjadikan Ullambana sebagai tradisi tahunan, YBA tahun ini mengemas kegiatan dengan pendekatan edukatif.

Melalui kegiatan tersebut, generasi muda dan umat Buddha diajak memahami kembali nilai yang terkandung dalam Ksitigarbha Sutra dan Ullambana Patra Sutra serta menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari.

Ketua Panitia Ullambana YBA 2026 Elvina Falencia mengatakan kegiatan tersebut berangkat dari keinginan YBA untuk membuat ajaran dalam sutra lebih dekat dan relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini.

"Motivasi kami adalah mengajak muda-mudi dan umat Buddha di Indonesia untuk tidak berhenti pada mengenal nama Ksitigarbha Sutra atau Ullambana Patra Sutra. Kami ingin makin banyak orang memahami value, pesan, dan makna yang terkandung di dalamnya, kemudian menerapkannya dalam cara kita memperlakukan orang tua, keluarga, sesama, dan menjalani kehidupan sehari-hari," ujar Elvina.

Menurut dia, nilai bakti kepada orang tua dan leluhur tidak semestinya berhenti pada ritual atau seremoni.