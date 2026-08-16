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Kini Kita Hadirkan Kidswear Nuansa 1960-an di Soerabaia Fashion Trend 2026

Minggu, 16 Agustus 2026 – 20:22 WIB
Kini Kita Hadirkan Kidswear Nuansa 1960-an di Soerabaia Fashion Trend 2026 - JPNN.com Jatim
Kini Kita menghadirkan koleksi kidswear bernuansa 1960-an dengan sentuhan modern dan motif clover di Soerabaia Fashion Trend 2026. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jenama pakaian anak Kini Kita tampil dalam gelaran Soerabaia Fashion Trend 2026 di Ciputra World Surabaya, Minggu (16/8).

Kehadiran kali ini menjadi penampilan ketiga Kini Kita dalam ajang fesyen tersebut. Pada koleksi terbarunya, Kini Kita mengusung tema klasik era 1960-an yang dipadukan dengan sentuhan modern serta motif alam atau nature.

Salah satu elemen yang menjadi ciri khas koleksi tersebut ialah motif daun clover yang dipercaya sebagai simbol keberuntungan. Motif tersebut dipadukan dengan pilihan warna-warna natural, terutama hijau, yang memberikan kesan segar sekaligus netral.

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Desainer sekaligus owner Kini Kita Migi Rihasalay mengatakan pemilihan warna natural sengaja dilakukan untuk menghindari kesan warna yang terlalu mengotakkan gender anak.

Menurut dia, warna hijau dapat menjadi pilihan yang lebih fleksibel karena bisa dikenakan anak laki-laki maupun perempuan.

"Warna itu sangat memengaruhi. Kenapa kita pilih warna hijau, karena natural. Kalau pink biasanya cuma untuk cewek, biru untuk cowok. Sekarang kita pilih yang nature di tengah-tengah. Jadi mom and dad juga bisa pakai (seragaman)," kata Migi di sela acara.

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Meskipun menggabungkan gaya klasik 1960-an dengan unsur modern, Migi memastikan koleksi terbaru Kini Kita tetap menghadirkan tampilan yang segar dan ceria.

Dia menyebut koleksi tersebut dirancang untuk membuat anak terlihat lebih ceria sekaligus tetap nyaman saat mengenakannya.

Kini Kita menghadirkan koleksi kidswear bernuansa 1960-an dengan sentuhan modern dan motif clover di Soerabaia Fashion Trend 2026.
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TAGS   Kini Kita koleksi kidswear Soerabaia Fashion Trend 2026 Ciputra World Surabaya Kidswear nuansa 1960

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