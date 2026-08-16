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Lansia 81 Tahun Ditemukan Tewas Mengapung di Sungai Jembatan Karimun Jawa Surabaya

Minggu, 16 Agustus 2026 – 18:00 WIB
Lansia 81 Tahun Ditemukan Tewas Mengapung di Sungai Jembatan Karimun Jawa Surabaya - JPNN.com Jatim
Perempuan lansia berinisial S (81) ditemukan meninggal mengapung di sungai kawasan Jembatan Karimun Jawa, Surabaya, Minggu (16/8). Foto: Dok. BPBD Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang perempuan lanjut usia berinisial S (81) ditemukan meninggal dunia mengapung di sungai kawasan Jembatan Karimun Jawa, Surabaya, Minggu (16/8).

Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan jenazah ditemukan setelah pihaknya menerima informasi dari Command Center 112 sekitar pukul 09.07 WIB.

"Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 09.14 WIB atau tujuh menit setelah menerima laporan," kata Linda.

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Setibanya di lokasi, petugas mendapati jenazah perempuan tersebut sudah mengapung di sungai.

Linda mengatakan jenazah diketahui bernama S, berusia 81 tahun. Korban tercatat tinggal di kawasan Asrama Polri, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Surabaya.

Petugas BPBD bersama jajaran Polsek Genteng kemudian melakukan pengamanan area di sekitar lokasi penemuan jenazah. Tim juga mengevakuasi jenazah yang mengapung untuk ditepikan ke pinggir sungai.

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"Posko Pusat langsung melakukan evakuasi jenazah yang mengapung di sungai untuk selanjutnya ditepikan di pinggir sungai," ujarnya.

Setelah itu, Tim Inafis Polrestabes Surabaya melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Seusai proses olah TKP, jenazah dievakuasi menuju RSUD Dr. Soetomo Surabaya menggunakan ambulans PMI Kota Surabaya.

Perempuan lansia berinisial S, 81, ditemukan meninggal mengapung di sungai kawasan Jembatan Karimun Jawa, Surabaya, Minggu (16/8).
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TAGS   penemuan mayat lansia tewas mayat di sungai jembatan karimun jawa penemuan mayat surabaya BPBD Surabaya

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