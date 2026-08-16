1 Polisi Terluka dalam Pelemparan Benda Diduga Molotov di Pos Polisi Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengungkap adanya seorang anggota kepolisian yang terluka dalam insiden pelemparan benda diduga molotov di Pos Polisi Lalu Lintas Ahmad Yani Margorejo dan Pos Polisi Lalu Lintas Bundaran Waru pada Sabtu (15/8) malam.

"Terkait adanya anggota kepolisian yang mengalami luka dalam kejadian tersebut, benar terdapat satu anggota yang mengalami luka dan telah mendapatkan penanganan medis," ungkap Jules, Minggu (16/8).

Terduga pelaku pelemparan benda diduga molotov di Pos Polisi Lalu Lintas Ahmad Yani Margorejo dan Pos Polisi Lalu Lintas Bundaran Waru, Surabaya akhirnya ditangkap polisi.

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Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan pria tersebut ditangkap setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan. Penyelidikan dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi, menganalisis rekaman kamera CCTV, serta mendalami berbagai petunjuk dan barang bukti yang ditemukan di lokasi.

"Yang bersangkutan ditangkap setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan, antara lain melalui pemeriksaan saksi, analisis rekaman CCTV, serta pendalaman terhadap sejumlah petunjuk dan barang bukti yang diperoleh," kata Jules, Minggu (16/8)

Saat ini, pria tersebut masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik. Polisi masih mendalami motif, rangkaian peristiwa, barang bukti yang ditemukan, hingga kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

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"Belum dapat kami sampaikan kesimpulan mengenai motif maupun hal-hal lain yang masih menjadi materi pemeriksaan karena proses penyidikan masih berlangsung," ujarnya.

Jules menegaskan Polda Jatim akan menangani perkara tersebut secara profesional dengan mengedepankan fakta dan alat bukti. Dia juga memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Surabaya tetap aman, kondusif, dan terkendali.