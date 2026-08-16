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Polda Jatim Pastikan Surabaya Kondusif Seusai Insiden Pelemparan Molotov Dua Pos Polisi

Minggu, 16 Agustus 2026 – 15:53 WIB
Polda Jatim Pastikan Surabaya Kondusif Seusai Insiden Pelemparan Molotov Dua Pos Polisi - JPNN.com Jatim
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast menjelaskan situasi terkini di hadapan awak media, usai meninjau lokasi kejadian dugaan pelemparan benda mudah terbakar di Pos Polisi Bundaran Waru, Surabaya, Minggu (16/8/2026) dini hari. (ANTARA/Fahmi Alfian)

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur memastikan situasi keamanan di Kota Surabaya tetap aman dan kondusif setelah dua pos polisi menjadi sasaran pelemparan benda mudah terbakar atau molotov pada Sabtu (15/8) malam. Dua pos polisi yang menjadi sasaran berada di Pos Polisi Lalu Lintas Ahmad Yani Margorejo dan Pos Polisi Lalu Lintas Bundaran Waru.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan polisi masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut.

"Benar ada peristiwa yang terjadi di dua lokasi terkait. Pihak kepolisian masih mendalami terkait peristiwa tersebut. Namun, kami pastikan situasi saat ini telah kondusif," kata Jules saat meninjau Pos Polisi Bundaran Waru, Minggu (16/8) dini hari.

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Menurut Jules, penyidik Polrestabes Surabaya masih mengumpulkan sejumlah barang bukti. Polisi juga mendalami kronologi serta penyebab kejadian untuk memastikan rangkaian peristiwa yang terjadi di kedua lokasi tersebut.

Terkait benda yang diduga dilempar ke pos polisi, Jules menegaskan pihaknya belum dapat memastikan jenis maupun karakteristik benda tersebut.

"Kami masih pastikan apakah ada korban, atau hanya kerugian ringan terhadap kedua pos polisi yang terjadi," ujarnya.

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Polisi juga belum menyimpulkan motif di balik aksi tersebut. Jules mengatakan penyidik masih mendalami apakah kejadian itu hanya merupakan tindakan iseng, gangguan keamanan, atau terdapat tujuan tertentu untuk mengganggu aktivitas kepolisian.

"Polisi juga belum memastikan apakah kejadian itu merupakan tindakan iseng, gangguan keamanan, atau terdapat upaya tertentu untuk mengganggu aktivitas kepolisian di kedua lokasi," katanya.

Polda Jatim memastikan Surabaya tetap kondusif setelah dua pos polisi dilempari benda mudah terbakar. Polisi masih menyelidiki kejadian tersebut.
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TAGS   Polda Jatim Pelemparan Molotov pelemparan molotov pos polisi pos polisi dilempar molotov molotov surabaya

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