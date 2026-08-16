Dua Pos Polisi di Surabaya Dilempar Benda Diduga Molotov, Polisi Ungkap Kondisinya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi memastikan tidak ada kerusakan besar pada dua pos polisi lalu lintas di Jalan Margorejo dan Bundaran Waru, Surabaya yang menjadi sasaran pelemparan benda diduga bom molotov pada Sabtu (15/8) malam.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan kondisi kedua pos polisi tersebut masih relatif aman. Hal itu disampaikannya saat meninjau langsung salah satu pos polisi lalu lintas di kawasan Bundaran Waru.

"Tidak ada kejadian yang mengakibatkan kerusakan yang besar," kata Jules, Minggu (16/8) dini hari.

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Meski tidak menimbulkan kerusakan besar, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan motif di balik aksi tersebut.

Jules mengatakan personel Polrestabes Surabaya bersama jajaran Polda Jatim masih mengumpulkan sejumlah bukti di lokasi kejadian.

"Petugas kami dari Polrestabes Surabaya masih mengumpulkan bukti-bukti, kemudian mencari kronologis kejadiannya seperti apa, penyebab dari kejadian itu seperti apa. Saat ini masih dilakukan pendalaman," ungkapnya.

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Selain mencari pelaku, penyidik juga masih mendalami jenis benda yang dilemparkan ke dua pos polisi tersebut.

Menurut Jules, polisi belum dapat memastikan apakah benda tersebut benar merupakan bom molotov atau jenis benda lainnya.