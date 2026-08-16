Cuaca Jawa Timur 16 Agustus 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (16/8).

Paginya cuaca di seluruh wilayah curah.

Siangnya masih cerah di seluruh wilayah.

Sorenya Kota Batu dan Pacitan berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya Banyuwangi, Bondowoso, Kota Batu, Kota Malang, Kota Probolinggo, Lumajang, Malang, Mojokerto, Pacitan, Ponorogo, Probolinggo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 14-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)