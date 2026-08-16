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Saksi Sebut Pelempar Benda Diduga Molotov ke Pos Polisi Margorejo Pakai Motor & Helm Biru

Minggu, 16 Agustus 2026 – 05:00 WIB
Saksi Sebut Pelempar Benda Diduga Molotov ke Pos Polisi Margorejo Pakai Motor & Helm Biru - JPNN.com Jatim
Pos Polisi Margorejo di Jalan A Yani menjadi sasaran pelemparan benda diduga molotov oleh pemotor misterius, Sabtu (15/8) malam. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petugas palang pintu kereta api di Margorejo Yudi mengungkap ciri-ciri terduga pelaku pelemparan benda diduga molotov ke pos polisi lalu lintas (pospol lalin) di Jalan A Yani, Surabaya, Sabtu (15/8) malam.

Menurut pengamatan Yudi, terduga pelaku beraksi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor bebek. Pelaku juga mengenakan pakaian berwarna gelap.

"Cuma satu orang saja. Kalau ciri-cirinya, enggak begitu jelas. Soalnya dari sini kan enggak jelas orangnya. Posisi dia menghadap ke barat," ungkap Yudi.

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"Hitam, pokoknya gelap. Kalau dari sini kelihatannya gelap, enggak berwarna," imbuhnya.

Yudi menyebut pelaku mengenakan helm berwarna biru muda. Namun, dia tidak mengetahui merek helm yang digunakan karena terlihat polos.

"Helm tadi kalau saya lihat sepintas biru muda. Enggak tahu mereknya, enggak tahu, soalnya polos, warna biru muda polos," jelasnya.

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Sebelumnya, aksi pelemparan benda diduga molotov tersebut sempat membuat situasi di sekitar lokasi menjadi perhatian warga. Polisi kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan.

Yudi mengaku melihat langsung aksi tersebut. Menurutnya, pelaku datang seorang diri menggunakan sepeda motor.

Begini ciri-ciri pelaku pelempar benda diduga molotov ke pos polisi lalu lintas Margorejo di Jalan A Yani Surabaya.
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