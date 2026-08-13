Pemotor Misterius Lempar Benda Diduga Molotov ke Pos Polisi Margorejo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pos Polisi Lalu Lintas (Pospol Lalin) Margorejo Surabaya dilempar benda yang diduga bom molotov oleh seorang pengendara motor misterius pada Sabtu (15/8) malam.

Aksi tersebut sempat membuat situasi di sekitar lokasi menjadi perhatian warga. Polisi kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan.

Petugas palang pintu kereta api yang berada di seberang Pospol Lalin Margorejo bernama Yudi mengaku melihat langsung aksi tersebut. Menurutnya, pelaku datang seorang diri menggunakan sepeda motor.

"Pelakunya pakai motor, sendirian. Saya melihat orangnya waktu di tenda yang di samping pos itu. Dia menyalakan api dan langsung melemparkan ke arah pintu pos," kata Yudi.

Setelah melemparkan benda yang diduga molotov tersebut, pelaku langsung melarikan diri. Pelaku disebut mengarah ke utara atau kawasan Wonokromo menggunakan sepeda motornya.

Tak lama kemudian, seorang pengendara motor perempuan berhenti di sekitar lokasi dan berupaya memadamkan api yang muncul setelah benda tersebut dilemparkan.

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"Setelah pelakunya pergi, ada ibu-ibu yang mengendarai motor tadi langsung memadamkan api dengan kakinya. Setelah itu banyak polisi datang," jelasnya.

Polisi kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Sejumlah saksi juga dimintai keterangan untuk mengungkap identitas pelaku dan kronologi aksi tersebut.