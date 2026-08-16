BP Consulting Group Perluas Bisnis ke Jateng, Bidik Pasar Konsultasi Manajemen

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perusahaan konsultan manajemen bisnis asal Surabaya BP Consulting Group memperluas jangkauan bisnis ke Jawa Tengah melalui pembentukan perusahaan patungan atau joint venture bersama NUS Consulting yang berbasis di Surakarta.

Perusahaan joint venture tersebut bernama BP Nuswantara (PT Bisnis Perkasa Nuswantara).

Peresmian BP Nuswantara dilakukan di Surakarta pada Kamis (13/8). Langkah tersebut menjadi tonggak baru bagi BP Consulting Group setelah lebih dari satu dekade membangun kapabilitas konsultasi manajemen dari Surabaya.

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Co-founder & Managing Partner BP Consulting Group sekaligus Direktur BP Nuswantara Andrew Soehartono mengatakan pembentukan perusahaan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas ekosistem dan dampak bisnis BP Consulting Group.

“Kami juga menghadirkan layanan konsultasi manajemen yang lebih dekat dengan kebutuhan perusahaan, organisasi, dan institusi publik di Jawa Tengah,” kata Andrew melalui keterangan resminya, Jumat (14/8).

Menurut Andrew, BP Nuswantara akan menggabungkan pengalaman BP Consulting Group yang telah menangani ribuan proyek strategis dengan pemahaman lokal yang dimiliki NUS Consulting.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan solusi yang tidak hanya kuat dari sisi strategi, tetapi juga relevan dengan karakteristik dunia usaha dan institusi di Jawa Tengah.

Melalui BP Nuswantara, layanan konsultasi yang ditawarkan mencakup market research, corporate strategy, mergers & acquisitions (M&A), operational excellence, sales & distribution, hingga organizational transformation.