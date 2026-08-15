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Festival Pesisir Mandangin 2026 Jadi Momentum Promosi Wisata & Pelayanan Publik

Sabtu, 15 Agustus 2026 – 14:09 WIB
Festival Pesisir Mandangin 2026 Jadi Momentum Promosi Wisata & Pelayanan Publik - JPNN.com Jatim
Pj Kades Mandangin Choirul Anam saat membuka Festival Pesisir, Jumat (14/8). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Festival Pesisir Mandangin kembali digelar di Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang selama dua hari 14-15 Agustus 2026. Kegiatan ini diadakan Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) dan didukung Pemerintah Kabupaten Sampang.

Pj Kepala Desa Mandangin Choirul Anam mengatakan Festival Pesisir bukan kali pertama digelar di wilayahnya. Namun, pelaksanaan tahun ini menjadi yang terbesar dibandingkan kegiatan sebelumnya.

“Selama saya di sini sudah dua kali, tetapi ini yang terbesar, bahkan Bapak Bupati sendiri sudah berkenan hadir dan menginap di Pulau Mandangin,” kata Choirul.

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Menurut dia, keberadaan Festival Pesisir memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam mengenalkan potensi wisata Pulau Mandangin.

Festival Pesisir Mandangin 2026 Jadi Momentum Promosi Wisata & Pelayanan PublikKhitan massal yang diadakan saat Festival Pesisir di Pulau Mandangin, Jumat (14/8). Foto: Arry Saputra/JPNN

Choirul mengatakan pihaknya juga mendapat dukungan dari sektor migas melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

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Bantuan tersebut di antaranya pembangunan gor, jalan, hingga berbagai kebutuhan masyarakat dan pelaku UMKM.

“CSR per tahun itu kami menjaring aspirasi masyarakat. Warga ingin apa, kami sesuaikan dengan bantuan CSR itu,” ujarnya.

Festival Pesisir Mandangin 2026 digelar 14-15 Agustus. Kegiatan mendorong wisata bahari sekaligus menghadirkan layanan adminduk bagi warga.
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TAGS   festival pesisir hcml Pulau Mandangin wisata bahari Sampang kegiatan CSR HCML

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