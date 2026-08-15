Festival Pesisir Mandangin 2026 Jadi Momentum Promosi Wisata & Pelayanan Publik

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Festival Pesisir Mandangin kembali digelar di Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang selama dua hari 14-15 Agustus 2026. Kegiatan ini diadakan Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) dan didukung Pemerintah Kabupaten Sampang.

Pj Kepala Desa Mandangin Choirul Anam mengatakan Festival Pesisir bukan kali pertama digelar di wilayahnya. Namun, pelaksanaan tahun ini menjadi yang terbesar dibandingkan kegiatan sebelumnya.

“Selama saya di sini sudah dua kali, tetapi ini yang terbesar, bahkan Bapak Bupati sendiri sudah berkenan hadir dan menginap di Pulau Mandangin,” kata Choirul.

Menurut dia, keberadaan Festival Pesisir memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam mengenalkan potensi wisata Pulau Mandangin.

Choirul mengatakan pihaknya juga mendapat dukungan dari sektor migas melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Baca Juga: Kuliner Asal Surabaya Ikut Meramaikan Prambanan Jazz Festival 2026

Bantuan tersebut di antaranya pembangunan gor, jalan, hingga berbagai kebutuhan masyarakat dan pelaku UMKM.

“CSR per tahun itu kami menjaring aspirasi masyarakat. Warga ingin apa, kami sesuaikan dengan bantuan CSR itu,” ujarnya.