12 Hektare Lahan Jati di Gunung Geger Malang Terbakar, Arus Lalu Lintas Sempat Terganggu

jatim.jpnn.com, MALANG -

Kebakaran melanda lahan perkebunan jati di Petak GHI kawasan Gunung Geger, Desa Sumberejo, Kabupaten Malang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang memperkirakan lahan yang terdampak kebakaran mencapai sekitar 12 hektare.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan lahan jati yang terbakar tersebut merupakan milik Perhutani.

"Lokasi kebakaran di Gunung Geger, yang terdampak lahan pada Petak GHI diperkirakan seluas lebih kurang 12 hektare, (yang terbakar) vegetasi rumput kering, daun jati, dan semak-semak," kata Sadono, Jumat (14/8).

Kebakaran pertama kali dilaporkan masyarakat yang melintas di jalan kawasan Gunung Geger sekitar pukul 13.30 WIB.

Mendapat laporan tersebut, Tim Respons Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Malang langsung diterjunkan menuju lokasi untuk membantu proses pemadaman.

TRC BPBD tiba di lokasi sekitar pukul 13.40 WIB. Petugas kemudian melakukan penanganan bersama tim gabungan.