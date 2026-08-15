Cuaca Malang 15 Agustus 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (15/8) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Paginya Pujon berangin. Kawasan lainnya cerah dan hingga berawan.

Siang dan sore cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya Poncokusumo dan Pujon berangin. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.