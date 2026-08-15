Cuaca Surabaya 15 Agustus 2026, Cerah Hingga Berawan Pagi-Malam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (15/8).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Siangnya cerah di seluruh kawasan.

Sorenya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Malamnya masih cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 19-22 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.