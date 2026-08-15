Cuaca di Jawa Timur 15 Agustus 2026, Pagi-Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (15/8).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

Siangnya Kota Batu berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya Kota Batu masih berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Kota Batu, Mojokerto, Pacitan, Situbondo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-33 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-24 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)