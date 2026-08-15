JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Wisata Bromo Ditutup akibat Karhutla, Wagub Jatim Minta Petugas Belanja di Warung Warga

Wisata Bromo Ditutup akibat Karhutla, Wagub Jatim Minta Petugas Belanja di Warung Warga

Sabtu, 15 Agustus 2026 – 09:34 WIB
Wisata Bromo Ditutup akibat Karhutla, Wagub Jatim Minta Petugas Belanja di Warung Warga - JPNN.com Jatim
Ilustrasi: Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. ANTARA/Ananto Pradana

jatim.jpnn.com, MALANG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo tidak hanya berdampak terhadap lingkungan. Penutupan kawasan wisata akibat kebakaran juga mulai memukul mata pencaharian warga lokal yang selama ini bergantung pada aktivitas pariwisata.

Sebagian besar warga di sekitar kawasan Gunung Bromo menggantungkan perekonomian dari sektor pariwisata. Mulai dari penginapan, penyewaan kendaraan, penjualan suvenir, makanan, hingga jasa pemandu wisata.

Namun, kondisi tersebut berubah setelah Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup seluruh pintu masuk wisata Gunung Bromo pada Sabtu (8/8) pukul 22.00 WIB.

Baca Juga:

Penutupan dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan karena kebakaran di kawasan Bromo semakin meluas.

Dampaknya, aktivitas ekonomi warga sekitar ikut menurun. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun berupaya membantu warga yang terdampak dengan meminta petugas yang berada di lokasi membeli kebutuhan makanan dari warung-warung warga.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan instruksi tersebut diberikan agar aktivitas ekonomi warga tetap berjalan selama kawasan wisata ditutup.

Baca Juga:

“Ya, warung terasa tapi itu sebabnya Pak Sekda menginstruksikan kepada BPBD dan juga kepada semua petugas untuk makanan sehari-hari utamakan beli dari warung di situ,” kata Emil seusai rapat paripurna di DPRD Jatim, Jumat (14/8).

Menurut Emil, langkah tersebut cukup membantu karena jumlah personel yang terlibat dalam penanganan kebakaran Bromo cukup banyak.

Karhutla membuat wisata Gunung Bromo ditutup. Ekonomi warga terdampak, Wagub Jatim Emil Dardak meminta petugas membeli makanan dari warung lokal.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   wisata gunung bromo karhutla gunung bromo kebakaran gunung bromo Wakil Gubernur Jatim warung lokal

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU