Kebakaran Hebat Landa Lapas Ngawi, 305 Narapidana Dievakuasi ke Blok Aman

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kebakaran hebat melanda Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ngawi, Jumat (14/8) sore.

Api membakar bangunan aula di bagian belakang lapas hingga menimbulkan kepulan asap tebal yang membumbung tinggi.

Kebakaran terjadi sekitar pukul 14.45 WIB. Lokasi lapas berada tepat di depan Alun-Alun Ngawi dan tidak jauh dari kawasan permukiman warga.

Kobaran api sempat membuat warga sekitar panik. Petugas pun langsung melakukan evakuasi terhadap warga binaan yang berada di sekitar lokasi kebakaran.

Sebanyak 305 narapidana di Lapas Kelas IIB Ngawi dipastikan selamat. Warga binaan dipindahkan ke blok tahanan di bagian depan lapas yang dinilai lebih aman.

Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas IIB Ngawi Suwarno mengatakan, kebakaran hanya melanda ruang aula.

“Yang terbakar ruang aula. Warga binaan kita pindahkan. Api diduga dari penampungan sampah di lapas. Semua penghuni napi selamat,” ujar Suwarno.

Menurut dia, sumber api sementara diduga berasal dari bak penampungan sampah yang berada di belakang gedung.