156 Waduk di Gresik Mengering, Petani Terancam Kesulitan Air untuk Musim Tanam Ketiga

jatim.jpnn.com, GRESIK - Sebanyak 156 waduk dan 115 daerah irigasi di Kabupaten Gresik mulai mengering akibat musim kemarau. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap produktivitas petani, terutama yang akan memasuki Musim Tanam (MT) 3.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Gresik Ubaidillah mengatakan, sebagian besar sumber air untuk MT 2 telah habis.

"Kondisinya memang sumber air kita sudah untuk MT 2 (Musim Tanam Kedua) kemarin sudah habis. Untuk MT 3 (Musim Tanam Ketiga) petani kelihatannya akan mengambil sisa-sisa sumber air yang ada," kata Ubaidillah, Jumat (14/8).

Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi mengganggu tanaman padi yang menjadi salah satu komoditas penting dalam ketahanan pangan.

Sejumlah petani masih berupaya memanfaatkan sisa sumber air untuk mengairi sawah hingga MT 3. Namun, tidak semua waduk memiliki cadangan air yang cukup.

"Sebagian besar waduk yang tercatat dikelola Pemkab Gresik sudah habis mengering di musim tanam kedua. Hanya sebagian ada yang masih bisa ke musim ketiga," ujarnya.

Untuk mengantisipasi kekurangan air, sejumlah petani memilih menggunakan pompa untuk mengaliri lahan pertanian. Ada pula petani yang membuat sumur dangkal guna mendapatkan sumber air alternatif.

Ubaidillah mengatakan Pemkab Gresik telah melakukan sejumlah langkah untuk menghadapi dampak musim kemarau.