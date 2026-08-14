Siswa Bojonegoro Jadi Duta SMA Nasional 2026 di Tengah Perjuangan OSN

jatim.jpnn.com, BOJONEGORO - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar Jawa Timur di tingkat nasional. Fachri Akbar Triyanto, siswa SMA Negeri 1 Bojonegoro meraih gelar Duta SMA Nasional 2026 bersama Ratu Mesia dari SMA Negeri 1 Yogyakarta.

Fachri terpilih setelah mengikuti rangkaian seleksi Duta SMA 2026 yang diselenggarakan Direktorat Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Pengukuhan dan penguatan Duta SMA 2026 berlangsung pada 10-14 Agustus 2026 di Indoluxe Hotel Jogjakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengaku bangga atas prestasi Fachri. Terlebih, gelar tersebut diraihnya di tengah kesibukan mengikuti semifinal Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat nasional 2026 bidang Kebumian pada Rabu (12/8).

Setelah menyelesaikan kompetisi sains tersebut, Fachri pada malam harinya kembali mengharumkan nama Jawa Timur dengan meraih gelar Duta SMA Nasional 2026.

"Prestasi ini luar biasa membanggakan, karena dengan semangat dan motivasi yang luar biasa Fachri bisa berkompetisi di ajang bergengsi sekaligus," ujar Aries, Kamis (13/8).

Aries berharap Fachri juga mampu melanjutkan perjuangannya hingga tahap final OSN dan kembali menyumbangkan prestasi bagi Jawa Timur.

Menurutnya, capaian Fachri menunjukkan pembinaan pelajar di Jawa Timur tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik.