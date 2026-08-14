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Hampir 70 Persen Pesanan Kendaraan via Digital, Bluebird Perkuat Layanan Goldenbird

Jumat, 14 Agustus 2026 – 18:45 WIB
Hampir 70 Persen Pesanan Kendaraan via Digital, Bluebird Perkuat Layanan Goldenbird - JPNN.com Jatim
Hampir 70 persen pemesanan kendaraan dilakukan melalui kanal digital. Bluebird memperkuat akses Goldenbird lewat MyBluebird dan web reservation. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perubahan kebiasaan masyarakat dalam merencanakan perjalanan turut mendorong penggunaan kanal digital untuk menyewa kendaraan.

Saat ini, pemesanan kendaraan melalui kanal digital di Indonesia telah mencapai hampir 70 persen dari total pemesanan.

Melihat perubahan tersebut, Bluebird Group memperluas akses digital layanan sewa mobil Goldenbird melalui aplikasi MyBluebird dan web reservation.

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Kedua kanal tersebut dihadirkan untuk memberikan pilihan kepada pelanggan sesuai kebutuhan dan kebiasaan masing-masing.

Melalui MyBluebird maupun web reservation, pelanggan dapat melihat pilihan layanan dan armada, memperoleh estimasi biaya, hingga melakukan reservasi perjalanan.

Chief Marketing Officer PT Blue Bird Tbk Monita Moerdani mengatakan setiap pelanggan memiliki kebutuhan dan kebiasaan berbeda dalam memilih layanan transportasi.

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Menurut dia, sebagian pelanggan masih berada pada tahap mencari informasi sebelum menentukan layanan. Sementara pelanggan lainnya sudah mengetahui kebutuhannya dan menginginkan proses reservasi yang lebih praktis.

"Bagi kami, kemudahan reservasi bukan hanya menyediakan akses digital, tetapi juga memberikan pilihan kanal yang sesuai dengan kebutuhan," ujar Monita.

Hampir 70 persen pemesanan kendaraan dilakukan melalui kanal digital. Bluebird memperkuat akses Goldenbird lewat MyBluebird dan web reservation.
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TAGS   Bluebird Goldenbird pesanan kendaraan digital taksi online reservasi bluebird

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